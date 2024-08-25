Российские военнослужащие разгромили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Атака велась при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Также уничтожены скопления живой силы и военной техники противника в 147-ми районах.

В оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Всего за сутки ВСУ потеряли около 1960 боевиков, еще был уничтожен очередной американский танк Abrams, следует из сводки.

В ведомстве ранее заявляли, что всего за сутки на Курском направлении киевский режим потерял более 300 военнослужащих. Также боевики лишились 14 единиц бронетехники.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.