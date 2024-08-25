В минувшие сутки российская оперативно-тактическая авиация ударила по резервам украинских националистов в Сумской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что были поражены личный состав и техника 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Отмечается, что всего за сутки на Курском направлении киевский режим потерял более 300 военнослужащих. Также боевики лишились 14 единиц бронетехники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.