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Энергоблок Ростовской АЭС запустили после устранения дефекта

На данный момент он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.
Ирина Егорова 2024-08-25 10:21:25
© Фото: Сергей Венявский, РИА Новости

Энергоблок №1 Ростовской атомной электростанции возобновил работу. На турбине устранили дефект, сообщили в «Росэнергоатоме». Уточняется, что оборудование было проверено накануне в 17.40.

«На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком»,— говорится в сообщении.

Радиационный фон на атомной станции и в близлежащем районе находится в пределах нормы.

Остальные два энергоблока работают в штатном режиме, один находится на плановом ремонте, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что один из блоков отключили от сети 23 августа из-за дефекта оборудования отбора пара турбины. При этом нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования не выявили. 

#неисправность #энергоблок #дефект #ростовская аэс
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