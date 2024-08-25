Энергоблок Ростовской АЭС запустили после устранения дефекта

Энергоблок №1 Ростовской атомной электростанции возобновил работу. На турбине устранили дефект, сообщили в «Росэнергоатоме». Уточняется, что оборудование было проверено накануне в 17.40.

«На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком»,— говорится в сообщении.

Радиационный фон на атомной станции и в близлежащем районе находится в пределах нормы.

Остальные два энергоблока работают в штатном режиме, один находится на плановом ремонте, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что один из блоков отключили от сети 23 августа из-за дефекта оборудования отбора пара турбины. При этом нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования не выявили.