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Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключили от сети

Это сделали из-за дефекта оборудования отбора пара турбины.
Сергей Лебедев 2024-08-23 17:14:03
© Фото: Rosatomvia Globallookpress.com

Сегодня около половины четвертого дня из-за дефекта оборудования отбора пара турбины от сети отключили энергоблок №1 Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Росэнергоатома. 

Отмечается, что радиационный фон на АЭС не изменялся. Он находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», - сказано в заявлении.

В Росэнергоатоме добавили, что энергоблок подготовят к включению в сеть, когда устранят неисправности на турбине.

#АЭС #Ростовская область #Сеть #турбина #энергоблок #Росэнергоатом #ростовская аэс
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