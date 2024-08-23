Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключили от сети

Сегодня около половины четвертого дня из-за дефекта оборудования отбора пара турбины от сети отключили энергоблок №1 Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.

Отмечается, что радиационный фон на АЭС не изменялся. Он находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», - сказано в заявлении.

В Росэнергоатоме добавили, что энергоблок подготовят к включению в сеть, когда устранят неисправности на турбине.