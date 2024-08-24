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Праздник музыки: самые яркие моменты открытия «Спасской башни»

Путин выразил уверенность, что «Спасская башня» станет настоящим праздником музыки и запомнится участникам и его зрителям надолго.
Андрей Вакула 2024-08-24 09:54:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Накануне вечером на Красной площади состоялось яркое и запоминающееся открытие 16-го военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В этом году все выступления посвящены защитникам нашего Отечества в разные времена.

Из зарубежных коллективов первым на брусчатку вышел Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Также были коллективы из Таиланда, Турции, Египта, Венесуэлы, ЮАР. Из числа постоянных участников - рота специального караула и Президентский оркестр.

«Оркестр подготовил музыкальную программу на темы произведений отечественных композиторов - классиков русской музыки - юбиляров», - заявил начальник Президентского оркестра, главный военный дирижер Евгений Никитин.

Оркестр из Венесуэлы приехал с национальной программой.

«Мы под большим впечатлением от фестиваля и приема в России. Москва потрясающая. Рады быть здесь и выступать», - поделился дирижер из Венесуэлы.

Египет и Китай «соревновались», кто лучше сыграет Калику.  Также на фестиваль приехал оркестр МВД. Вместо дирижерской палочки - жезл регулировщика и хит за хитом.

Оркестр, рота почетного караула, ансамбль песни и танца Белоруссии тоже впервые на фестивале.

«Будем удивлять своей белорусской музыкой, своей национальностью», - сказал белорусский музыкант.

Главными любимчиками публики, которые вдохновляют публику из года в год, являются суворовцы и барабанщицы из пансиона Минобороны.

«Сердце замирает. Страшно, но берем себя в руки и вперед. Мы, как изюминка в конце», - отметили они.

За яркими выступлениями наблюдали более шести тысяч человек. У кого-то сбылась мечта. Люди приезжали из других городов специально, чтобы увидеть красоту своими глазами.

Фестиваль продлится 10 дней. Днем оркестры будут играть в парках. Вечером - шоу на Красной площади. Все деньги, вырученные от продажи билетов на фестиваль в этом году, будут направлены на помощь жителям Курской и Белгородской областей, заявили организаторы.

Министр обороны Андрей Белоусов выразил уверенность в том, что мероприятие найдет отклик в сердцах каждого зрителя и оставит хорошие воспоминания, а также поспособствует укреплению взаимопонимания среди стран-участниц. 

#фестиваль #Спасская башня #музыка #открытие #Красная площадь
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