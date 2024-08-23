Белоусов поприветствовал участников и гостей «Спасской башни»

Министр обороны России Андрей Белоусов поприветствовал участников, организаторов и гостей военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который ежегодно проходит в российской столице. Министр обратился с речью в связи с сегодняшним торжественным открытием мероприятия.

«Объединяя лучших артистов и ведущие военно-оркестровые коллективы мира, фестиваль дарит уникальную возможность познакомиться с исполнительскими традициями разных народов, многообразием музыкальных жанров и стилей, торжественными воинскими церемониалами», - сказал глава оборонного ведомства.

Он напомнил, что фестивальные выступления можно посмотреть не только на Красной площади, где состоялось открытие, но и на различных площадках столицы и Подмосковья.

Министр выразил уверенность в том, что мероприятие найдет отклик в сердцах каждого зрителя и оставит хорошие воспоминания, а также поспособствует укреплению взаимопонимания среди стран-участниц.

Напомним, фестиваль стартовал сегодня в 16-ый раз, на нем присутствуют представители Белоруссии, Египта, Турции, Китая, ЮАР, Венесуэлы, Таиланда и Гвинеи. В этом году событие посвятили защитникам Отечества, которые сражаются во благо Родины.