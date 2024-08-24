МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Антонов заявил о безразличии к новым санкциям США

По его словам, экономические санкции наносят вред не только внутренним потребителям, но и партнерам Америки в «третьих» странах.
Ирина Егорова 2024-08-24 08:36:13
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com, Global Look Press

РФ безразлично, какие еще ограничения введут США, чтобы «наказать российский народ», заявил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Замечу, что в отношении России введены столь многогранные санкции, что нам, по сути, безразлично, что еще придумает администрация для того, чтобы наказать российский народ», - цитирует его Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу дипмиссии в США.

По его словам, экономические санкции наносят вред не только внутренним потребителям, но и партнерам Америки в «третьих» странах.

«Негатив американских действий – для всех очевиден. Безрассудные шаги администрации ведут к кризису, но не созиданию», - подчеркнул дипломат.

Также посол предложил отказаться от диктата доллара в международной валютно-финансовой системе для достижения подлинной независимости.

Ранее Минфин США пригрозил санкциями торгующим с Россией странам, если они позволят российским банкам открыть местные филиалы. По мнению американского финансового ведомства, таким образом Россия уклоняется от санкций, открывая новые зарубежные филиалы и дочерние компании финучреждений. 

#Россия #сша #санкции #«Антонов» #посольство россии в сша
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 