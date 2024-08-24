Антонов заявил о безразличии к новым санкциям США

РФ безразлично, какие еще ограничения введут США, чтобы «наказать российский народ», заявил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Замечу, что в отношении России введены столь многогранные санкции, что нам, по сути, безразлично, что еще придумает администрация для того, чтобы наказать российский народ», - цитирует его Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу дипмиссии в США.

По его словам, экономические санкции наносят вред не только внутренним потребителям, но и партнерам Америки в «третьих» странах.

«Негатив американских действий – для всех очевиден. Безрассудные шаги администрации ведут к кризису, но не созиданию», - подчеркнул дипломат.

Также посол предложил отказаться от диктата доллара в международной валютно-финансовой системе для достижения подлинной независимости.

Ранее Минфин США пригрозил санкциями торгующим с Россией странам, если они позволят российским банкам открыть местные филиалы. По мнению американского финансового ведомства, таким образом Россия уклоняется от санкций, открывая новые зарубежные филиалы и дочерние компании финучреждений.