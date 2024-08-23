США пригрозили санкциями странам, открывающим филиалы банков РФ

США пригрозили санкциями торгующим с Россией странам, если они позволят российским банкам открыть местные филиалы. Причем это касается даже банков, которые не находятся под какими-либо ограничениями.

Россия пытается «уклоняться от санкций путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений», говорится в пресс-релизе Минфина США.

В документе сказано, что иностранные регуляторы и финансовые учреждения «должны проявлять осторожность в отношении любых сделок с зарубежными филиалами или дочерними компаниями» банков из России.

Минфин США заявил, что «располагает рядом инструментов для реагирования на создание новых каналов уклонения».

Ранее Россия и Китай договорились способствовать открытию филиалов и «дочек» банков в двух странах. Об этом шла речь в коммюнике по результатам встречи между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Развивать дочерние структуры финансовых учреждений предполагается для того, чтобы обеспечить бесперебойные расчеты в торговле. В августе Владимир Путин подписал закон о праве иностранных банков открыть филиал в России.