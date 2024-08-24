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Минобороны сообщило о семи сбитых над территорией России БПЛА за ночь

Атаки ВСУ планировались по объектам на территории Воронежской, Белгородской и Брянской областей.
2024-08-24 07:24:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Семь вражеских беспилотников попытались атаковать объекты на территории России минувшей ночью, сообщило Минобороны России. Силы ПВО уничтожили их и пресекли террористическую атаку ВСУ.  

«Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минувшей ночью глава Воронежской области сообщил о ранении одного человека в результате уничтожения БПЛА дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ. Упавшие фрагменты дрона стали причиной возникновения пожара на земле, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #бпла #Воронежская область #ВСУ #дроны #атаки #система ПВО
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