Минобороны сообщило о семи сбитых над территорией России БПЛА за ночь

Семь вражеских беспилотников попытались атаковать объекты на территории России минувшей ночью, сообщило Минобороны России. Силы ПВО уничтожили их и пресекли террористическую атаку ВСУ.
«Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минувшей ночью глава Воронежской области сообщил о ранении одного человека в результате уничтожения БПЛА дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ. Упавшие фрагменты дрона стали причиной возникновения пожара на земле, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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