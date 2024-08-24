Губернатор: в Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили несколько беспилотников самолетного типа в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Осколочное ранение получил один человек, ему оказали медпомощь.

После падения фрагментов дрона на земле начался пожар, который вызвал детонацию взрывоопасных объектов.

Повреждений гражданских строений пока не выявлено, сообщил губернатор.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе был объявлен после 1:12 ночи. Пока его действие сохраняется.