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Суда арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Ограничения наложены на земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, двух нежилых помещениях и трейлер.
Владимир Рубанов 2024-08-24 05:12:03
© Фото: myfeo_ru, VK

Суд арестовал имущество фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает РИА Новости. Ограничения наложены на земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, двух нежилых помещениях и трейлер 2022 года выпуска.

Арест предполагает запрет на продажу и другие виды сделок с имуществом.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске арестовали квартиру, принадлежащую одному из фигурантов дела.

8 октября 2022 года на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Обрушилось два автомобильных пролета, погибли четыре человека.

Взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ пришли к выводу, что организатором преступления был председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сам он признавал свою причастность к теракту.

ФСБ назвала организатором теракта начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Всего установлены 12 предполагаемых соучастников подготовки взрыва. Восемь из них арестованы.

* - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Крым #взрыв #Теракт #Украина #Крымский мост #арест #Уголовное дело
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