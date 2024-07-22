Опубликованы новые кадры штурма села Урожайное в ДНР

Мотострелки и танкисты из Бурятии сыграли ключевую роль в недавнем штурме села Урожайное в ДНР. Они первыми проламывали оборону. Измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления морпехов-тихоокеанцев. Зачищали подвал за подвалом, поскольку только там солдаты ВСУ могли укрыться. Вся остальная местность - это почти что лунный пейзаж. «Звезда» публикует новые кадры штурма населенного пункта нашими бойцами.

«Это тяжело, когда ты заезжаешь, дроны тебя видят, позицию, и по тебе работает сразу все, что есть там. АГС, кассеты, минометы, FPV-дроны не дремлют», - рассказывает штурмовик с позывным Шкет.

В ходе боев за Урожайное сдалось в плен целое отделение пехоты ВСУ. Все эти солдаты противника были эвакуированы в безопасное место и получили медицинскую помощь.

«Противник воюет в основном FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет, личный состав у них долго не упирался. После того как мы уже заходили в их зону, они откатывались», - утверждает заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар.

Штурмовики танкового соединения группировки «Восток» из Бурятии молниеносно преодолевают открытое простреливаемое пространство на пути, используя багги и кроссовые мотоциклы. Скорость настолько высока, что боевики не успевают ни ударные дроны в небо поднять, ни артиллерию навести. Практика применения багги и мотоциклов полностью оправдала себя. Эта техника используется не только для штурма опорных пунктов.

С помощью багги военнослужащие производят ротацию в нашем подразделении. Бойцам на ЛБС доставляют смену, ну а ребят забирают с передовой на отдых. В автомобиль могут вместиться восемь человек, помимо водителя. На борт можно взять с собой конечно же воду, продукты и боеприпасы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.