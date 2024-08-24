Дипломаты РФ посетили экстрадированного в США россиянина Петрова

Российские дипломаты в пятницу 23 августа посетили ранее экстрадированного в США и находящегося под стражей в Бруклине гражданина России Артура Петрова. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.

«Мы посетили его сегодня утром... Условились поддерживать контакты с учетом возможности перевода в другой блок», - рассказал агентству ТАСС Захаров.

Он добавил, что Петров не жаловался на условия содержания. Его поместили под стражу в нью-йоркский центр временного содержания. Ранее к нему нельзя было попасть, так как американские власти отказывали в посещении из-за карантина.

Напомним, россиянина обвиняют в поставках американской микроэлектроники для российского ВПК в обход санкций, в США подобные действия расценили как угрозу коллективной безопасности.

Петрова арестовали в августе 2023 года на Кипре по запросу Вашингтона, в начале этого августа его экстрадировали в США. Андрею Петрову может грозить более 20 лет тюрьмы.