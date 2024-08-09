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Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК

По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме.
Ирина Егорова 2024-08-09 23:33:15
© Фото: Robert Michaeldpa, GlobalLookPress

Гражданин России Артур Петров экстрадирован в США с Кипра по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК. Об этом сообщает минюст США.

Он обвиняется в контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег, так как причастен к схемам по закупкам в США микроэлектроники. Ее компоненты предназначались российским поставщикам для производства оружия и другого военного оборудования. Поставки в РФ осуществлялись через страны-посредники.

«Он скрыл конечный пункт назначения этих материалов, и он знал, что эти транзакции и поставки нарушали экспортный контроль США в отношении России», - уточнил заявил прокурор США Дэмиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка.

Подобные действия в США расцениваются как угроза коллективной безопасности. В публикации утверждается, что Америка с международными партнерами продолжит ликвидацию преступных сетей.

Петрову 33 года, он был арестован в конце августа 2023 года на Кипре по запросу Соединенных Штатов, добавили в ведомстве. Экстрадиция состоялась в четверг, он был доставлен в Нью-Йорк, ожидается, что уже в пятницу он впервые предстанет перед судом. По сумме вменяемых россиянину обвинений ему может грозить более 20 лет в тюрьме.

#сша #ВПК #Кипр #экстрадиция #россиянин #Минюст США #микроэлектроника #компоненты
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