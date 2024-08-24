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Захарова заявила, что предательство Берлина не останется безнаказанным

Представитель МИД напомнила, что после долгих лет сотрудничества с Россией Германия начала поставлять Оружие Киеву.
Владимир Рубанов 2024-08-24 03:10:21
© Фото: МИД РФ

Россия развивала сотрудничество с Германией после того как в Великую Отечественную войну немецко-фашистские войска «выжигали» все на нашей территории, в Белоруссии и на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Однако Берлин повел себя предательски и начал поставлять оружие Киеву после начала спецоперации на Украине, отметила она. По словам Захаровой, такая политика Германии не забудется.

«Мы строили трубопровод для того, чтобы экономика Германии развивалась», - сказала Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Представитель МИД напомнила, что власти ФРГ раньше пытались противостоять разъединяющей наши страны силе. А сейчас в Берлине «имеют наглость нас упрекать и даже обвинять и мало того еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму террористическому, экстремистскому танки и вооружения», сказала Мария Захарова.

Дипломат добавила, что «такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными».

В сентябре 2022 года в Балтийском море были взорваны два газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». В Германии продолжается официальное расследование этой диверсии. Россия не была допущена к участию в нем и не получает информации о его результатах, заявили ранее в МИД.

#Украина #расследование #Мария Захарова #Германия #Диверсия #Северный поток #МИД РФ #ФРГ #поставки оружия
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