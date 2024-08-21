Захарова назвала ложью заявления ФРГ об обмене с РФ данным об «СП»

Заявление МИД ФРГ об обмене с Москвой информацией по терактам на «Северных потоках» являются ложью. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастьян Фишер заявил, что Берлин якобы обменивается с Москвой данными о подрывах трубопроводов. По его словам, речь идет только о той информации, которая не ставит под угрозу ход расследования.

«Удивляться уже ничему не приходится... Любой абсурд уже, так сказать, кажется достаточно предсказуемым», - отметила дипломат.

Мария Захарова добавила, что на протяжении двух лет германская сторона отвечает на все запросы российских компетентных органов лишь пустыми отписками и отговорками.

Напомним, Россия предъявила Германии официальные претензии по расследованию подрыва газопроводов. В МИД РФ отметили, что Москва не намерена мириться с текущим положением дел и хочет добиться переговоров на предмет выполнения Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.

Российские власти опасаются, что расследование дела о подрыве «спустят на тормозах» и закроют.