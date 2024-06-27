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В США казнили осужденного почти 20 лет назад мужчину

Мужчина был приговорен к смертной казни в 2006 году. Ему была введена смертельная инъекция.
Ирина Егорова 2024-06-27 07:26:23
© Фото: Magdalena Miriam Tröndledpa, Global Look Press

В Техасе казнили осужденного за насилие и убийство мужчину - 41-летнего Рамиро Гонсалеса, сообщает CNN. В соответствии с законами штата, ему была введена смертельная инъекция, таким образом он стал восьмым казненным в США с начала года.

Гонсалес совершил преступление в 2001 году - он изнасиловал и убил 18-летнюю Бриджит Таунсенд. В 2006 году преступник был приговорен к смертной казни. Высшую меру наказания хотели отменить адвокаты виновного, аргументируя тем, что мужчина уже не представляет опасности для общества. Однако Верховный суд США не стал принимать во внимание доводы юристов и не удовлетворил запрос о смягчении наказания.

В начале года впервые в истории США заключенного казнили с помощью чистого азота. Казнь при помощи чистого азота продлилась около получаса и состоялась вопреки возражениям правозащитников, ООН и многократным попыткам оспорить этот вердикт в Верховном суде.

#сша #убийство #Верховный суд #казнь #техас #инъекция #осужденный
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