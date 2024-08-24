МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища

Под строгим запретом вылов рыбы, прогулки на лодках и катерах, водных мотоциклах и прочих маломерных судах.
Ян Брацкий 2024-08-24 21:54:52
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Оперштаб Курской области временно ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Причина - действующий на территории региона режим КТО. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

В пределах прибрежной зоны также ограничена деятельность развлекательных учреждений, запрещено проведение массовых мероприятий.

Напомним, 9 августа на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей был введен режим КТО. В НАК заявили, что киевский режим предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов России. Режим КТО вводится в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

На время режима все силовые структуры имеют более широкие права и полномочия, чем обычно. Допускается отключение мобильной связи, ограничение движения транспорта и пешеходов, усиление охраны и прочее.

#Курская область #НАК #режим КТО #Курчатовское водохранилище
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 