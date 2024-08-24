Оперштаб ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища

Оперштаб Курской области временно ограничил активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Причина - действующий на территории региона режим КТО. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

В пределах прибрежной зоны также ограничена деятельность развлекательных учреждений, запрещено проведение массовых мероприятий.

Напомним, 9 августа на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей был введен режим КТО. В НАК заявили, что киевский режим предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов России. Режим КТО вводится в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

На время режима все силовые структуры имеют более широкие права и полномочия, чем обычно. Допускается отключение мобильной связи, ограничение движения транспорта и пешеходов, усиление охраны и прочее.