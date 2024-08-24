Российские войска поразили склад ГСМ и цех производства дронов

Российские войска поразили пусковую установку ЗРК С-125, две станции радиоэлектронной борьбы, склад ГСМ и цех производства дронов за сутки. Об этом информирует Минобороны РФ.

Также ведомство сообщило о поражении скоплений живой силы и военной техники противника в 138-ми районах в зоне спецоперации.

«Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 БПЛА», - говорится в сводке военного ведомства.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 2 120 боевиков. Наибольшие потери противник понес в ДНР. Там ВСУ лишились 690 человек.

Ранее публиковались кадры огневого поражения в ходе специальной военной операции - экипаж Ка-52 ударил по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.