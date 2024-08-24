Освобожденные из плена российские военные созвонились с родными

Российские военные, которых в субботу удалось вернуть из украинского плена, пообщались с родными по телефону. Видео с освобожденными опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Наши ребята нас встретили уже. Кормят... Я живой, здоровый, мам», - успокоил родителей один из военнослужащих.

Напомним, в ходе обмена возвращены 115 военнослужащих. Противнику передали такое же количество пленных украинцев.

Сейчас освобожденные находятся на территории Белоруссии. Вскоре их доставят на Родину. Вернувшиеся из плена пройдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждения Министерства обороны Российской Федерации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.