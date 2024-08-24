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Освобожденные из плена российские военные созвонились с родными

Ребята успокоили родителей и заверили их, что с ними уже все хорошо.
2024-08-24 17:40:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные, которых в субботу удалось вернуть из украинского плена, пообщались с родными по телефону. Видео с освобожденными опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ. 

«Наши ребята нас встретили уже. Кормят... Я живой, здоровый, мам», - успокоил родителей один из военнослужащих.

Напомним, в ходе обмена возвращены 115 военнослужащих. Противнику передали такое же количество пленных украинцев. 

Сейчас освобожденные находятся на территории Белоруссии. Вскоре их доставят на Родину. Вернувшиеся из плена пройдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждения Министерства обороны Российской Федерации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пленные #МО РФ #обмен #родные #созвон
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