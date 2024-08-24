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МО РФ сообщило о возвращении 115 военных, захваченных в Курской области

Сейчас все освобожденные находятся на территории Белоруссии.
2024-08-24 13:33:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня из украинского плена вернулись 115 российских военных, которых противник захватил в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что взамен киевскому режиму передали 115 военнослужащих ВСУ. Обмен пленными состоялся в результате переговорного процесса.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ», - добавили в МО РФ.

Сейчас все освобожденные находятся в Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь. Также они смогли связаться с родственниками.

Вскоре вернувшихся из плена доставят в Россию. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны #оаэ #пленные #МО РФ #обмен
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