Политолог Светов: Запад хочет получить опыт от украинского конфликта

Европейские страны, скорее всего, все же примут решение о том, чтобы направить своих военных инструкторов на Украину. Такое предположение в разговоре со «Звездой» сделал политолог Юрий Светов. По его словам, Запад уже вплотную подошел к участию в конфликте не только поставками оружия.

«Они хотят получить опыт непосредственно глазами своих военных, как ведутся современные боевые действия. Они же увидели, что на Украине совершенно не то, что они делали в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке и Сирии. Это совсем другой конфликт. Он по-другому строится, по-другому ведется. Им нужен этот опыт, как готовить военнослужащих, как реагировать. Они готовы послать туда инструкторов для того, чтобы они этот опыт приобретали», - считает эксперт.

При этом он отметил, что общего решения по данному вопросу в ближайшее время может и не будет. Однако подвижки в этом направлении есть.

«Возможно, и без принятия этого решения инструктора пойдут на Украину», - добавил Юрий Светов.

Напомним, ранее стало известно, что в середине следующей недели министры обороны и иностранных дел стран Европейского союза намерены обсудить возможность отправки военных инструкторов на Украину. Окончательное решение по этому вопросу должны принять не позднее ноября.