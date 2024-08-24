Welt: в ЕС обсудят возможность отправки инструкторов на Украину

В середине следующей недели министры обороны и иностранных дел стран Европейского союза намерены обсудить возможность отправки военных инструкторов на Украину. Об этом пишет газета Welt am Sonntag. Окончательное решение по данному вопросу должны принять не позднее ноября.

Отмечается, что именно в конце осени заканчивается мандат европейской миссии по обучению солдат ВСУ. При продлении его могут расширить, включив тренировки не только на территории ЕС, но и на Украине.

«Первые неофициальные дебаты по этой теме уже состоялись в Брюсселе перед летними каникулами в июле», - говорится в публикации.

Напомним, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что ЕС стал «частью конфликта» на Украине, но при этом не является стороной военных действий.