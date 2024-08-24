МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Welt: в ЕС обсудят возможность отправки инструкторов на Украину

Окончательное решение по вопросу должны принять не позднее ноября.
Сергей Лебедев 2024-08-24 15:48:25
© Фото: Larissa Schwedes, dpa, Global Look Press

В середине следующей недели министры обороны и иностранных дел стран Европейского союза намерены обсудить возможность отправки военных инструкторов на Украину. Об этом пишет газета Welt am Sonntag. Окончательное решение по данному вопросу должны принять не позднее ноября.

Отмечается, что именно в конце осени заканчивается мандат европейской миссии по обучению солдат ВСУ. При продлении его могут расширить, включив тренировки не только на территории ЕС, но и на Украине.

«Первые неофициальные дебаты по этой теме уже состоялись в Брюсселе перед летними каникулами в июле», - говорится в публикации. 

Напомним, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что ЕС стал «частью конфликта» на Украине, но при этом не является стороной военных действий.

#в стране и мире #Украина #ЕС #ВСУ #евросоюз #конфликт #инструкторы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 