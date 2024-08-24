Экипаж Ка-52 разгромил бронированную технику ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударили по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны России.

Удары наносились авиационными ракетами. Цели атаки были выявлены и разведаны заранее.

«После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», - уточнили в оборонном ведомстве.

В результате ударов разведка доложила, что личный состав ВСУ ликвидирован, украинская техника уничтожена.

Накануне Минобороны показало кадры, на которых экипаж Ка-52 уничтожает вторгшихся в Курскую область украинских боевиков.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.