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Экипаж Ка-52 разгромил бронированную технику ВСУ в Курской области

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.
2024-08-24 06:28:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударили по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны России.

Удары наносились авиационными ракетами. Цели атаки были выявлены и разведаны заранее.

«После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», - уточнили в оборонном ведомстве.

В результате ударов разведка доложила, что личный состав ВСУ ликвидирован, украинская техника уничтожена.

Накануне Минобороны показало кадры, на которых экипаж Ка-52 уничтожает вторгшихся в Курскую область украинских боевиков. 

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ка-52 #Минобороны России #вертолет #Курская область #ВСУ #армейская авиация
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