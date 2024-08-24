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Расследованием аварии с Ан-2 в Якутии займется МАК

В Росавиации утверждают, что на борту находилось 14 человек, в числе которых 11 пассажиров. Никто не пострадал.
Ирина Егорова 2024-08-24 12:55:58
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Росавиация назвала случившееся с Ан-2 в Якутии аварией. Расследованием инцидента займется межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Якутским межрегиональным территориальным управлением (МТУ) Росавиации.

«Ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Как утверждает представитель компании, на борту Ан-2 летели 14 человек – три члена экипажа и 11 пассажиров, никто не пострадал - все доставлены в поселок Солнечный. Ранее сообщалось о восьми пассажирах на борту.

Напомним, что самолет вынужден был совершить вынужденную посадку в 5 километрах от поселка Солнечный, откуда вылетел. Борт сел в лесном массиве на склоне горы. Предварительно, авария произошла из-за отказа двигателя.

#в стране и мире #расследование #авария #Ан-2 #якутия #росавиация #МАК
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