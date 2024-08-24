Расследованием аварии с Ан-2 в Якутии займется МАК

Росавиация назвала случившееся с Ан-2 в Якутии аварией. Расследованием инцидента займется межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Якутским межрегиональным территориальным управлением (МТУ) Росавиации.

«Ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Как утверждает представитель компании, на борту Ан-2 летели 14 человек – три члена экипажа и 11 пассажиров, никто не пострадал - все доставлены в поселок Солнечный. Ранее сообщалось о восьми пассажирах на борту.

Напомним, что самолет вынужден был совершить вынужденную посадку в 5 километрах от поселка Солнечный, откуда вылетел. Борт сел в лесном массиве на склоне горы. Предварительно, авария произошла из-за отказа двигателя.