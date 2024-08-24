В Якутии у самолета Ан-2 с пассажирами на борту отказал двигатель

В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в 5 километрах от поселка Солнечный, сообщили в пресс-службе главка МЧС по республике Саха.

Борт следовал из Солнечного в поселок Капитоновка. На борту на момент инцидента находились 8 пассажиров и три члена экипажа, передает «360».

«Никто не пострадал», - уточняет пресс-служба МЧС по региону.

ЧП произошло около 9.30 утра поместному времени (3.30 по московскому).

Предварительной причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются следователями-криминалистами, якутская транспортная прокуратура проведет проверку о безопасности полетов.