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В Якутии у самолета Ан-2 с пассажирами на борту отказал двигатель

На борту находились 11 человек, в том числе восемь пассажиров. Никто не пострадал.
Ирина Егорова 2024-08-24 08:05:53
© Фото: vm_sut, Telegram

В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в 5 километрах от поселка Солнечный, сообщили в пресс-службе главка МЧС по республике Саха.

Борт следовал из Солнечного в поселок Капитоновка. На борту на момент инцидента находились 8 пассажиров и три члена экипажа, передает «360».

«Никто не пострадал», - уточняет пресс-служба МЧС по региону.

ЧП произошло около 9.30 утра поместному времени (3.30 по московскому). 

Предварительной причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются следователями-криминалистами, якутская транспортная прокуратура проведет проверку о безопасности полетов.

#проверка #Самолет #Ан-2 #якутия #посадка #отказ двигателя
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