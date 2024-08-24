WP: США могут скорректировать помощь Киеву из-за Курской области

Содержание пакетов военной помощи Киеву может измениться из-за ситуации в Курской области. Данные корректировки сейчас обсуждаются во администрации США, пишет RT со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что Вашингтон пока не уверен в избранной Киевом стратегии и не имеет четкого представления о целях атаки ВСУ на Курскую область. Но несмотря на риски этой эскалации, в Белом доме сейчас решают: отправить ВСУ больше бронетехники, или же ускорить поставки боеприпасов и оборудования, необходимого для обороны.

Американские чиновники не исключают наличия плана у украинского командования, но им он неизвестен.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что киевский режим готовил нападение на Курскую область «секретно и без обратной связи». Шестого августа боевики Зеленского перешли границу с Курской областью. В регионе действует режим ЧС федерального характера и объявлена ракетная опасность.