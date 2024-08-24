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Архив: Франция и Британия планировали начать войну с СССР в 1940 году

Париж и Лондон хотели нанести удар с Кавказа и севера.
Сергей Лебедев 2024-08-24 10:56:07
© Фото: Global Look Press

В начале 1940-го года Франция и Англия приняли принципиальное решение начать войну против СССР. Об этом говорится в рассекреченном сообщении народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову. В нем он ссылается на донесение резидента НКВД в Париже.

В документе, опубликованном Президентской библиотекой, утверждается, что для нападения на СССР планировалось использовать советско-финскую войну и втянуть нейтральные государства, чтобы нанести удар с Кавказа и севера. Главной задачей ставился захват Ленинграда.

Кроме тог, в Париже и Лондоне после вторжения в нашу страну хотели создать «национальное русское правительство», а также объявить всеобщую мобилизацию белоэмигрантов.

Еще в одном рассекреченном документе утверждается, что англичане и французы готовили сборник материалов, с помощью которого на СССР перекладывалась ответственность за начало Второй мировой войны. Его назвали «Голубой книгой».

Напомним, ранее стало известно, что Адольф Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР летом 1945 года, однако не успел, в мае нацистская Германия капитулировала. Об этом сообщало ЦОС ФСБ России на основании рассекреченных архивных документов, в которых о подготовке подобного удара рассказал советским следователям группенфюрер Вернер Вехтер.

По его словам, гитлеровцы намеревались атаковать с помощью дальнобойных баллистических ракет «Фау-2» промышленные центры СССР на Урале и в Средней Азии. Вехтер утверждает, что ядерную бомбу в Германии называли «секретным оружием», которое может изменить ход войны в ее пользу.

#в стране и мире #Франция #СССР #НКВД #Великобритания #документы #донесение #Лаврентий Берия
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