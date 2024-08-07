ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР

Адольф Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР летом 1945 года, однако не успел, в мае нацистская Германия капитулировала. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России на основании рассекреченных архивных документов, в которых о подготовке подобного удара рассказал советским следователям группенфюрер Вернер Вехтер.

«О том, что германское Министерство вооружений проводит подготовку к применению атомной бомбы, я впервые узнал от инженера Доминик... Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны», - приводит ФСБ слова Вехтера, сказанные им на допросе.

Он добавил, что удар планировался в июне 1945 года. Велась практическая подготовка к использованию бомбы, СССР был выбран в качестве полигона для ее испытания. Гитлеровцы намеревались атаковать с помощью дальнобойных баллистических ракет «Фау-2» промышленные центры СССР на Урале и в Средней Азии.

По словам Вехтера, ядерную бомбу в Германии называли «секретным оружием», которое может изменить ход войны в ее пользу. Сам же Гитлер просил прощение у «Бога за последние 14 дней войны».

При этом сообщается, что немецкие ученые опережали англичан и американцев в создании атомного оружия на полтора года.