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ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР

По показаниям группенфюрера Вернера Вехтера, нацистская Германия готовила секретное оружие, которое могло изменить весь ход войны, и планировала применить его в июне 1945 года.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 10:19:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Адольф Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР летом 1945 года, однако не успел, в мае нацистская Германия капитулировала. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России на основании рассекреченных архивных документов, в которых о подготовке подобного удара рассказал советским следователям группенфюрер Вернер Вехтер.

«О том, что германское Министерство вооружений проводит подготовку к применению атомной бомбы, я впервые узнал от инженера Доминик... Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны», - приводит ФСБ слова Вехтера, сказанные им на допросе.

Он добавил, что удар планировался в июне 1945 года. Велась практическая подготовка к использованию бомбы, СССР был выбран в качестве полигона для ее испытания. Гитлеровцы намеревались атаковать с помощью дальнобойных баллистических ракет «Фау-2» промышленные центры СССР на Урале и в Средней Азии.

По словам Вехтера, ядерную бомбу в Германии называли «секретным оружием», которое может изменить ход войны в ее пользу. Сам же Гитлер просил прощение у «Бога за последние 14 дней войны».

При этом сообщается, что немецкие ученые опережали англичан и американцев в создании атомного оружия на полтора года.

#СССР #Великая Отечественная война #ядерное оружие #гитлеровская германия
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