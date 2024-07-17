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Выставку трофейной техники в Челябинске посетили более 100 тысяч человек

В эти дни в Челябинске проходит выставка, где представлена в том числе техника стран НАТО.
Андрей Аркадьев 2024-07-17 14:35:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Захваченные российскими войсками в зоне спецоперации трофеи увидели жители Челябинска. Передвижная выставка трофейной техники проходит в городе с 8 по 20 июля. Ее уже успели посетить больше 100 тысяч человек.

Танки, БТР и БМП страны Запада передали киевским формированиям. У многих экспонатов следы повреждений, полученные в ходе боевых действий.

На площадке работают экскурсоводы, представители разных частей Центрального военного округа, участники спецоперации. У каждого экспоната стенды с информацией о том, как наши бойцы поражали вражескую технику.

Экспозиция работает ежедневно с утра до вечера. Посещение выставки свободное.

Ранее мы писали о выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, которая открылась в мае. На площадке посетители смогли увидеть различные образцы, включая технику, поставляемую Киеву странами Запада в рамках военной помощи.

#армия #Минобороны России #НАТО #ВСУ #СВО
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