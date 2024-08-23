Спасатели эвакуировали туристов из объятого пожаром леса Домбая

Сотрудники МЧС России эвакуировали туристов из оков лесного пожара в Домбае, который экстремально быстро разгорелся накануне, сообщает Life.

Спасатели расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье и вывезли людей из опасной зоны. Прошлую ночь они провели в организованном МЧС ночлеге у озера Туманлы-Кель, подальше от очага возгорания.

«Вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», - передает пресс-служба МЧС.

Напомним, что накануне днем над Гоначхирском ущельем в Домбае начался сильный пожар примерной площадью пять тысяч квадратных метров. В небе был громадный столб дыма.

Люди не могли выехать из-за густого дыма и были заблокированы огнем.

Пожар пока не удалось локализовать. Планируется привлечение авиации МЧС России.