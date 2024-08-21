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Спасатели оценили шансы найти живыми пропавших на суперъяхте в Италии

На яхте отдыхали персоны из списка Forbes - медиамагнаты, топ-менеджеры, мультимиллионеры. Всего на борту находилось 22 человека. Шестеро числятся пропавшими без вести.
Ирина Егорова 2024-08-21 10:31:47
© Фото: Igor PetyxKeystone Press Agency, Global Look Press

В ходе поисково-спасательной операции сотрудник береговой охраны Италии предположил, что найти живыми шестерых пропавших без вести отдыхающих на яхте у побережья Сицилии скорее всего не удастся. Информацию передает газета Guardian.

Поиски продолжаются уже больше суток, но надежд остается все меньше, так как лодка быстро пошла ко дну и люди, возможно, не успели выбраться, отметил сотрудник береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу. Водолазы сейчас работают на глубине около 50 метров, поиски осложняются ограниченным пространством.

Напомним, что 19 августа мощное торнадо накрыло итальянский курорт и потопило стоявшую на якоре суперяхту Bayesian в Портичелло, что в близости от Палермо. На борту находились 22 человека - большую часть из них удалось спасти. На месте крушения обнаружили тело одного из пассажиров, шестеро числятся пропавшими без вести. Guardian подтверждает, что пропали шесть человек, но изданию не известен поименный список пассажиров судна.

Двое из пропавших - граждане США, еще четверо - британцы. Все из них - персоны из списка Forbes - медиамагнаты, топ-менеджеры, мультимиллионеры. Например, председатель одного из крупнейших мировых инвест-банков Морган Стенли, его жена, а также предприниматель Майк Линч, его 18-летняя дочь и личный адвокат.

#в стране и мире #италия #крушение #Торнадо #спасатели #поиски #Сицилия #яхта #Миллионеры
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