Персонал авиабазы НАТО в ФРГ отправили по домам из-за угрозы

Авиабаза НАТО Гайленкирхен на западе ФРГ повысила уровень безопасности, сообщило управление воздушного контроля и предупреждения НАТО AWACS в соцсети Х. Такое решение принято из-за разведывательной информации о потенциальной угрозе

Из-за угрозы весь персонал базы, который не имеет отношения к проведению миссий, отправили по домам. Работоспособность базы не нарушена, говорится в сообщении.

Германия расследует возможную диверсию на двух военных базах, где могли быть предприняты попытки загрязнить питьевую воду. Сообщалось, что система оповещения на авиабазе бундесвера Гайленкирхен в Кельн-Ване зафиксировала «аномальные значения качества воды».

В ограждении базы была обнаружена дыра, но кто ее сделал, пока не установили. Глава комитета по обороне бундестага Маркус Фабер высказал «первоначальные подозрения», что за этим стоит Россия.

Кроме того, прокуратура ФРГ начала расследовать полеты неопознанных дронов над промзоной в устье Эльбы. Мировые СМИ опубликовали версию, что это могут быть российские военные беспилотники.

На территории промзоны находятся нефтяные и химические предприятия, терминал сжиженного природного газа, а также выведенная из эксплуатации атомная электростанция. Неизвестные БПЛА летают со скоростью 100 километров в час, и за ними не могут угнаться специальные полицейские дроны.

Беспилотники впервые заметили 8 августа, и с тех пор они летают почти каждую ночь. По данным Bild, сотрудники немецкой спецслужбы считают, что это российские беспилотники «Орлан-10». Они могут летать на расстояние до 600 километров, а запускать их якобы могут российские агенты с гражданских судов в Северном море.