В Исландии началось извержение вулкана Сундхнукур

В Исландии недалеко от города Гриндавик началось извержение вулкана Сундхнукур, в регионе объявили чрезвычайное положение. За час до этого произошло землетрясение магнитудой 4, сообщает телерадиокомпания RUV.

Извержение началось в 21:00 по местному времени (полночь по московскому). За час образовался разлом длиной четыре километра, из которого разливается магма. По данным СМИ, земля разверзлась, словно «молния».

Жителей района успели эвакуировать, всего были вывезены более тысячи человек. Специалисты отмечают, что городу не грозит опасность. Позитивно сказывается плохая погода, так как клубы дыма сильным ветром относит в сторону моря, а не на город.

Тем не менее в зоне риска находится местный трубопровод. Несмотря на то, что ранее он уже выдерживал нагрузку во время извержений, специалисты готовы к возможным ремонтным работам.

Вулканическая активность традиционна для Исландии. Ранее о подобном природном бедствии у города Гриндавик сообщалось в марте текущего года, извержение не представляло угрозы для местных жителей.