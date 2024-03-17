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На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана

На место направлен вертолет департамента общественной безопасности, чтобы оценить ситуацию.
Игнат Далакян 2024-03-17 02:06:01
© Фото: LIVEFROMICELAND.IS

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Власти проводят эвакуацию города Гриндавик. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии.

Отмечается, что извержение не представляет угрозы для местных жителей. В 20:22 по местному времени было сделано объявление о повышенной сейсмоактивности в районе вулкана. Через минуту после этого началось извержение. На место природного явления направлен вертолет департамента общественной безопасности, чтобы оценить ситуацию.

Ранее извержение началось на горном хребте в 50 километрах от столицы Исландии. Трещина, из которой извергалась лава протянулась на три километра от горы Сундукур. По данным экспертов, потоки лавы достигали 50-80 метров.

Вулканическая активность для Исландии привычна На территории страны расположены 33 активные вулканические системы.

#в стране и мире #Исландия #вулкан #извержение
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