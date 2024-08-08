Путин подписал закон о праве иностранных банков открыть филиал в РФ

Иностранные банки смогут открывать филиалы в России, но не больше одного. Президент России Владимир Путин подписал закон, которые дает такую возможность.

Иностранные кредитные учреждения смогут работать в России с 1 сентября 2024 года. Их филиалы не смогут открывать вклады для населения, счета в драгоценных металлах и другими способами работать с физлицами, кроме купли-продажи иностранной валюты и перевода средств без открытия счетов.

Филиалы иностранных банков получат возможность совершать операции по инкассации и другими способами работать с юридическими лицами.

Этот закон направлен на создание условий для развития системы международных расчетов. Кроме того, он должен стимулировать иностранные инвестиции в российскую экономику.