В Москве стартует военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Десять дней музыкальной феерии и ярких шоу в самом центре столицы. В Москве стартует уже 16-й Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» - один из крупнейших в мире. Участники собрались на Красной площади заранее. До открытия фестиваля остается совсем немного.

Зрители, а это более восьми тысяч человек, торопятся занять свои места и все ждут яркое шоу. Тем временем, оркестры тоже готовятся. Вновь и вновь повторяют ноты, поправляют форму. Переживают, чтобы все получилось идеально. Ведь позади несколько месяцев подготовки, ежедневные репетиции по 10 часов.

«Спасская башня» - фестиваль международного масштаба. Вместе с российскими музыкантами на Красную площадь выйдут оркестры из ЮАР, Венесуэлы, Таиланда, Турции, Китая, Гвинеи. У многих из них, когда прилетели в Москву, просто ломались стереотипы о России. Амазонки из Гвинеи на первую репетицию приехали в шапках и куртках. Сразу шок - жара. Теплую одежду в сторону и зажигать: барабаны, маракасы, балафон.

Любимцы публики - кадетский оркестр сыграет музыку русских композиторов в современной обработке. От МВД - танцы под «Крошка моя, я по тебе скучаю». А иностранцы, кажется, будут соревноваться, кто лучше знает русский репертуар. Китайцы играют на аккордеоне и поют «Калинку».

Египет сыграет «Смуглянку», а Турция пошла по своей классике. Будет танец с саблями. Их сделали в турецкой Бурсе специально для фестиваля «Спасская башня». Днем артисты уже показывали мастерство зрителям на репетиции.

«Спасская башня» продлится 10 дней. Днем оркестры будут выступать в парках, а вечером - шоу на Красной площади. В этом году фестиваль посвятили защитникам Отечества, которые стояли и стоят на защите Родины. Несколько часов назад музыканты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.