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Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей

Со слов мигрантов, среди которых оказалась беременная женщина, польские пограничники жестоко избили их и вытолкнули на территорию Белоруссии.
Ян Брацкий 2024-08-23 18:43:32
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

На польско-белорусской границе найдены пятеро избитых мигрантов, сообщила пресс-служба погранкомитета Белоруссии.

«Очередными жертвами польских силовиков стали пятеро беженцев, среди которых была женщина. Избитых и нуждающихся в помощи людей обнаружили белорусские пограничники в Берестовицком районе на границе с Польшей 23 августа», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

Пограничникам иностранцы признались, что были задержаны и избиты польскими силовиками. Прежде чем вытолкнуть их на белорусскую территорию мигрантов били прикладами, дубинками, травили служебными собаками, говорится в релизе.

Всем мигрантам белорусские медики оказали необходимую помощь. У избитых диагностированы переломы, ушибы и сильное переохлаждение. Четверо госпитализированы. Отмечается, что в этом году от действий польских силовиков уже погибли четыре беженца.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши резко обострилась в 2021 году. Тогда Варшава и ее союзники в Прибалтике обвинили официальный Минск в создании миграционного кризиса на границе. Белорусская сторона все обвинения отвергла и заявила о насильственном выдворении мигрантов с территории Польши.

Ранее стало известно о решении польских властей ввести на границе с Белоруссией так называемую буферную зону. Со слов главы МВД Томаша Семоняка, она охватит участок протяженностью около 60 километров вдоль границы. На отдельных ее участках будет запрещено приближаться к линии разграничения на расстояние от 200 метров до двух километров.

#белоруссия #Польша #граница #мигранты
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