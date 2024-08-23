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Эксперт РВИО объяснил символизм победы в Курской битве

Восемьдесят один год назад Красная Армия одержала победу под Курском, которая изменила весь дальнейших ход Великой Отечественной войны.
Ян Брацкий 2024-08-23 17:59:18
© Фото: Михаил Мельник, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Победа в Курской битве, годовщину которой сегодня отмечают в России, стала решающей во всей Великой Отечественной войне. Об этом «Звезде» рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Для фашистской Германии это была попытка взять реванш за Сталинград и Гитлер бросил в авангард лучшие силы, отметил эксперт.

«Это затягивало войну и давало Гитлеру надежду завершить конфликт без поражения Германии. Тем более, что наши союзники тогда затягивали открытие второго фронта. Была очень опасная ситуация. Мы были вынуждены сражаться броня к броне. Немцы рвались к Курску, чтобы изменить ход войны», - рассказал Мягков.

Как и 81 год назад, сегодня на Курской земле гремят орудия, как и в годы Великой Отечественной войны, к Курску рвутся вооруженные до зубов, отборные части врага, напомнил эксперт.

«Как и тогда, так и сегодня они бросают вперед все силы. Тогда это были новейшие немецкие танки, сегодня - тот же зверинец. Как и немцы тогда, так и украинские националисты сегодня надеются одержать победу», - объяснил научный директор Российского военно-исторического общества.

Курская битва длилась долгие 50 дней и стали переломной. В сражении сошлись свыше двух миллионов человек, 7000 танков и самоходных орудий, около 5000 самолетов, почти 30 000 орудий и минометов. Проигравший под Курском вермахт утратил способность наступать, его потери составили 500 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Дальше враг только отступал вплоть до Берлина, где потерпел окончательное поражение.

#Красная Армия #Великая Отечественная война #ВСУ #РВИО #Курская битва #наш эксклюзив
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