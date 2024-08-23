На Останкинской башне включили подсветку ко дню победы в Курской битве

На Останкинской башне включили тематическую подсветку ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Этот день воинской славы отмечается 23 августа.

Битва на Курской дуге в общей сложности продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

В привлеченной к этой операции группировке фашистской Германии насчитывалось свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2,7 тысячи танков и около 2 050 самолетов.

В составе советских Центрального, Воронежского и Степного фронтов было более 1,9 млн человек, более 26 тысяч орудий и минометов, свыше 4,9 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тысячи самолетов.

За это время советским войскам удалось отбросить немецкие войска на 140-150 км на запад и освободить от оккупации Орел, Белгород и Харьков. После разгрома под Курском немецко-фашистская армия больше не провела ни одной успешной операции и отступала до Берлина.