Посол Антонов проведет встречу с представителями Госдепа США

В ближайшее время российский посол в США Анатолий Антонов встретится с представителями Государственного департамента. Об этом он сообщил журналистам. По его словам, контакты с администрацией Соединенных Штатов носят эпизодический характер.

«Очные встречи с дипломатами посольства здесь бойкотируются», - цитирует высказывание дипломата РИА Новости.

Анатолий Антонов отметил, что, если встречи происходят, то только, чтобы вручить демарш российской стороне.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что отношения между РФ и США на современном этапе сохраняются на низком уровне. По его словам, их практически нет.

«Контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ», - отмечал глава МИД.

Между двумя странами, по словам Сергея Лаврова, ведется «нудный разговор», в котором иногда появляются разные двусторонние предложения.