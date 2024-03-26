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Боррель заявил, что Запад поддерживает Киев не из-за любви к украинцам

Глава евродипломатии подчеркнул, что Запад преследует собственные цели, поддерживая киевский режим.
Алексей Курильченко 2024-03-26 09:35:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

США и Европа поддерживают Украину исходя из собственных интересов, а не из-за любви к украинцам. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока - который хочет, чтобы его считали ответственным партнером, обеспечивающим безопасность своих союзников», - заявил Боррель в интервью CNN.

Глава евродипломатии добавил, что Запад не может позволить России одержать победу, так как это нанесет ущерб интересам США и Европы.

Ранее Боррель заявил, что европейцы не будут «умирать за Донбасс», так как Евросоюз официально не является часть конфликта на Украине. При этом он указал на то, что Запад продолжает поддерживать Украину и усиливать свою оборону.

#Украина #евросоюз #Жозеп Боррель #В ИноСМИ #поддержка #Евродипломатия
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