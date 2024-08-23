Двух пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН оперируют

Двое сотрудников ФСИН, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

«В ЦРБ Суровикинского района поступили четыре пострадавших работника УФСИН. Два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека в средней степени тяжести. В настоящее время проводятся операции», - рассказал Себелев.

Медицинская служба усилена тремя хирургическим бригадами из областного центра и Калачевской ЦРБ, уточнил он. В распоряжении медиков вертолет, на случай эвакуации пострадавших в другие лечебные учреждения.

«Достаточное количество медикаментов, перевязочного материала, компонентов крови. Оказание помощи пострадавшим находится под контролем», - добавил Себелев.

Напомним, ранее были госпитализированы четверо сотрудников ФСИН, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Инцидент произошел в ходе заседания дисциплинарной комиссии.