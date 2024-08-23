ВС РФ за неделю нанесли 16 групповых ударов по Украине

С 17 по 23 августа российские военные нанесли 16 групповых ударов по Украине. Об этом говорится в недельной сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ применили высокоточное оружие и ударные дроны. Удары наносились по аэродромам, складам боеприпасов и вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения ЗРК NASAMS.

Также поражались топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты дислокации националистов и наемников.

Кроме того, за неделю ВС РФ уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8.

Подразделения российской группировки «Центр» за семь дней освободили пять населенных пунктов: Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое. Удалось отразить за этот период 27 контратак ВСУ. Недельные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 3955 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.