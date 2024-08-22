Российские военные освободили населенный пункт Межевое в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики», - говорится в сводке о проведении специальной военной операции.

По данным ведомства, суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 640 человек.

Помимо живой силы, противник в данном районе понес потери в военной технике. Уничтожены две бронированные машины «Казак», нескольких буксируемых орудий: М777, «Мста-Б», двух Д-20, четырех Д-30.

В Минобороны сообщили и об успехах наших сил ПВО. За сутки удалось сбить украинский истребитель МиГ-29, три корректируемые авиабомбы Hammer, 11 реактивных снарядов HIMARS и 91 дрон ВСУ, в том числе 53 вне зоны спецоперации.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении Желанного в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.