В США заявили, что Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис будет заинтересована в работе над достижением соглашения между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями в случае своей победы на ноябрьских выборах главы государства. Об этом заявил председатель американской Ассоциации по контролю над вооружениям Томас Кантримэн.

«Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине», - цитирует агентство РИА Новости его слова, сказанные на полях национального съезда Демократической партии США в Чикаго.

Он добавил, что дверь для российско-американских переговоров в этой сфере «по-прежнему остается открытой».

При этом Кантримэн отметил, что Харрис в роли президента США будет более «способной» в этом вопросе, чем ее соперник, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что российско-американские отношения находятся на низком уровне. По словам высокопоставленного дипломата, их «практически нет», за исключением обсуждения работы дипмиссий.