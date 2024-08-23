МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США заявили, что Харрис захочет договориться с РФ по вооружениям

По словам Томаса Кантримэна, если Камала Харрис займет кресло президента США, она будет заинтересована в достижении соглашения с РФ по контролю за вооружениями.
Елизавета Кондрикова 2024-08-23 01:51:06
© Фото: Ting Shen - Pool via CNP, Keystone Press Agency Globallookrpress

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис будет заинтересована в работе над достижением соглашения между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями в случае своей победы на ноябрьских выборах главы государства. Об этом заявил председатель американской Ассоциации по контролю над вооружениям Томас Кантримэн.

«Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине», - цитирует агентство РИА Новости его слова, сказанные на полях национального съезда Демократической партии США в Чикаго.

Он добавил, что дверь для российско-американских переговоров в этой сфере «по-прежнему остается открытой».

При этом Кантримэн отметил, что Харрис в роли президента США будет более «способной» в этом вопросе, чем ее соперник, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что российско-американские отношения находятся на низком уровне. По словам высокопоставленного дипломата, их «практически нет», за исключением обсуждения работы дипмиссий.

#Россия #сша #выборы в США #контроль за вооружением #Камала Харрис #томас кантримэн
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 