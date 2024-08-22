На маркетплейсах нашли более 400 БАД с запрещенными веществами

Роскачество обнаружило на меркетплейсах более 400 биологически активных добавок, в составе которых есть запрещенные вещества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организацию. Отмечается, что в некоторых БАД присутствовали даже листья коки, включенные в перечень наркотических средств, и перец опьяняющий «кава-кава».

Также специалисты нашли товары с содержанием рецептурного лекарства эфедры, запрещенной к использованию в БАДах аитании снотворной и якорцев стелящихся, считающихся лекарственным средством.

Кроме того, были обнаружены БАДы с превышением порогов биологически активных веществ. Это может привести к передозировке.

Отмечается, более 60 тысяч добавок продавались без свидетельства о государственной регистрации.

Напомним, ранее в разговоре с телеканалом «Звезда» диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отмечал, что любы БАДы могут стать причиной проблем со здоровьем. Опасность грозит в случае их бесконтрольного применения и превышения дозировки.