МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На маркетплейсах нашли более 400 БАД с запрещенными веществами

В некоторых добавках даже присутствовали листья коки, включенные в перечень наркотических средств.
Сергей Лебедев 2024-08-22 11:32:25
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Роскачество обнаружило на меркетплейсах более 400 биологически активных добавок, в составе которых есть запрещенные вещества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на организацию. Отмечается, что в некоторых БАД присутствовали даже листья коки, включенные в перечень наркотических средств, и перец опьяняющий «кава-кава».

Также специалисты нашли товары с содержанием рецептурного лекарства эфедры, запрещенной к использованию в БАДах аитании снотворной и якорцев стелящихся, считающихся лекарственным средством.

Кроме того, были обнаружены БАДы с превышением порогов биологически активных веществ. Это может привести к передозировке.

Отмечается, более 60 тысяч добавок продавались без свидетельства о государственной регистрации.

Напомним, ранее в разговоре с телеканалом «Звезда» диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отмечал, что любы БАДы могут стать причиной проблем со здоровьем. Опасность грозит в случае их бесконтрольного применения и превышения дозировки.

#в стране и мире #БАД #роскачество #запрещенные вещества #добавки #маркетплейсы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 