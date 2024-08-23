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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Москва продолжит оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора.
Ирина Егорова 2024-08-23 12:59:48
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили по телефону и обсудили тему нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора учитывалась и позиция Азербайджана, которую обозначил Путину его коллега Ильхам Алиев. Президенты обсудили вопрос в ходе госвизита российского лидера в Баку.

«Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы», - сказано в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе отвечают коренным интересам народов.

#Армения #Путин #Никол Пашинян #Азербайджан #Телефон #разговор
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