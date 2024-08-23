«Ланцет» поджарил танк ВСУ в Курской области

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» оставил украинских националистов без танка в Курской области. Видеозапись, демонстрирующую поражение машины с разных ракурсов, предоставило Министерство обороны РФ.

Боеприпас запустили военнослужащие российской группировки войск «Север», которые обнаружили объект в ходе разведки. На кадрах от первого лица видно, как дрон влетает в стоящую на обочине технику, после чего запись обрывается.

На записи с другого БПЛА показано, как после удара происходит детонация и задымление. Также демонстрируются последствия попадания. В описании сказано, что танк боевиков ВСУ был уничтожен.

Отметим, что ВС РФ регулярно применяют «Ланцеты» в зоне боевых действий. Накануне ведомство показало, как грузовик ВСУ с минометом разносит на части. На кадрах видно, как от удара дрона детали авто раскидало в разные стороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.