Грузовик ВСУ с минометом разнесло от удара «Ланцетом» под Курском

В Курской области грузовик ВСУ с минометом после удара российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» превратился в груду искореженного металла. Некоторые детали авто раскидало в разные стороны. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения машины.

«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ», - говорится в сообщении ведомства.

На записи показано, как военные ВСУ, видя летящий на них дрон, бегут подальше от авто. В момент удара происходит вспышка, машину заволакивает густым дымом, куски техники разлетаются.

Ранее Минобороны сообщило, что «Ланцет» атаковал станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» в Курской области и продемонстрировало видео уничтожения техники противника. Боеприпас запустили военнослужащие российской группировки войск «Север», которые обнаружили объект в ходе разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.