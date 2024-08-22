МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Грузовик ВСУ с минометом разнесло от удара «Ланцетом» под Курском

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленной цели.
2024-08-22 16:54:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Курской области грузовик ВСУ с минометом после удара российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» превратился в груду искореженного металла. Некоторые детали авто раскидало в разные стороны. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения машины.

«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ», - говорится в сообщении ведомства.

На записи показано, как военные ВСУ, видя летящий на них дрон, бегут подальше от авто. В момент удара происходит вспышка, машину заволакивает густым дымом, куски техники разлетаются.

Ранее Минобороны сообщило, что «Ланцет» атаковал станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» в Курской области и продемонстрировало видео уничтожения техники противника. Боеприпас запустили военнослужащие российской группировки войск «Север», которые обнаружили объект в ходе разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #МО РФ #ланцет
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 